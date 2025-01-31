Розкол у Європі грає на руку Путіну – Bloomberg

У Москві, ймовірно, вважають, що, посилюючи розбіжності в Європі, можуть послабити підтримку України.

Поки кремлівський диктатор Володимир Путін "чекає на телефонний дзвінок" від президента США Дональда Трампа, зміни в балансі політичних сил у Європі можуть зміцнити його позиції на майбутніх переговорах про припинення війни в Україні. Йдеться про розкол думок щодо підтримки України серед європейських політиків.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що націоналісти в Угорщині, Словаччині, Австрії, Болгарії, Румунії та Хорватії ставлять під сумнів, чи варто було продовжувати санкції проти РФ та військову допомогу Україні. Навіть у Німеччині так зване вето на співпрацю з праворадикальною партією "Альтернатива для Німеччини" було порушено, щоб схвалити резолюцію щодо посилення міграційної політики.

Водночас президент США Дональд Трамп намагається змусити Путіна їсти за стіл переговорів, щоб якнайшвидше закінчити війну в Україні. А якщо Путін не погодиться, Трамп погрожує запровадити нові масштабні санкції та обвалити ціни на нафту, що, на його думку, зруйнує російську економіку.

При цьому в Москві, ймовірно, вважають, що посилюючи розбіжності в Європі можуть послабити підтримку України. Як наслідок, це допоможе Кремлю протистояти тиску Трампа на переговорах.

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Крім того, такий опір можливо змусить Трампа переключити свою увагу на Київ і змусити його погодитися на більш вигідні для Росії умови врегулювання. Ймовірно, Путін розуміє, що президент США і так уже скептично ставиться до продовження фінансової та військової допомоги Україні, пише видання.

"Більшість націоналістичних лідерів у Європі відкрито підтримують Трампа і розраховують, що він покладе край війні і тим самим зміцнить їхню економіку. Але за іронією долі, потенційно розколовши європейську єдність у критичний момент, вони можуть дати Путіну політичний перепочинок, щоб продовжити спроби виграти війну на полі бою", – йдеться у статті.

Нагадаємо, колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску після недавніх антиукраїнських заяв назвав Зеленського "напівдиктатором" і вкотре заговорив про "румунські території України".

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