Раскол в Европе играет на руку Путину – Bloomberg

В Москве, вероятно, считают, что усиливая разногласия в Европе, могут ослабить поддержку Украины.

Пока кремлевский диктатор Владимир Путин "ждет телефонного звонка" от президента США Дональда Трампа, изменения в балансе политических сил в Европе могут укрепить его позиции на предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. Речь идет о расколе мнений по вопросу поддержки Украины среди европейских политиков.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что националисты в Венгрии, Словакии, Австрии, Болгарии, Румынии и Хорватии ставят под сомнение, стоил ли продолжать санкции против РФ и военную помощь Украине. Даже в Германии так называемое вето на сотрудничество с праворадикальной партией "Альтернатива для Германии" было нарушено, чтобы одобрить резолюцию об ужесточении миграционной политики.

В то же время президент США Дональд Трамп пытается заставить Путина есть за стол переговоров, чтобы как можно быстрее закончить войну в Украине. А если Путин не согласится, Трамп угрожает ввести новые масштабные санкции и обвалить цены на нефть, что, по его мнению, разрушит российскую экономику.

При этом в Москве, вероятно, считают, что усиливая разногласия в Европе, могут ослабить поддержку Украины. Как следствие, это поможет Кремлю противостоять давлению Трампа на переговорах.

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Кроме того такое сопротивление возможно заставит Трампа переключить свое внимание на Киев и вынудить его согласился на более выгодные для России условия урегулирования. Вероятно, Путин понимает, что президент США и без того уже скептически относится к продолжению финансовой и военной помощи Украине, пишет издание.

"Большинство националистических лидеров в Европе открыто поддерживают Трампа и рассчитывают, что он положит конец войне и тем самым укрепит их экономику. Но по иронии судьбы, потенциально расколов европейское единство в критический момент, они могут дать Путину политическую передышку, чтобы продолжить попытки выиграть войну на поле боя", – говорится в статье.

Напомним, Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску после недавних антиукраинских заявлений назвал Зеленского "полудиктатором" и в очередной раз заговорил о "румынских территориях Украины".

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