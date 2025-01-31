Враг снова взял под контроль Новомлынск на Харьковщине – DeepState

Аналитики отметили, что обозначение на карте является уточнением, а не новым продвижением врага.

Российская армия захватила село Новомлынск в Харьковской области, где в начале декабря 2024 года украинские Силы обороны зачистили один из российских плацдармов.

Об этом сообщил телеграмм-канал проекта DeepState.

"В начале декабря Силы обороны зачистили один из организованных плацдармов врага, образовавшегося в селе Новомлынск. Далее внимание было переброшено на второй плацдарм в районе Масютовки, постепенно распространившийся вплоть до Двухлетней", — говорится в сообщении.

По их данным, захват села произошел несколько недель назад.

"Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования ей придавали небольшое значение", — добавили в проекте.

Российские военные постоянно наращивают численность пехоты на селе, устанавливают средства поражения и укрепляют оборонительные позиции.

"Чем дальше, тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм, ведь россияне учитывают предварительные ошибки", — подчеркнули аналитики.

Напомним, в Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации для семей с детьми из-за угрозы усиленных вражеских обстрелов.

Читайте также: