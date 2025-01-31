Ворог знову взяв під контроль Новомлинськ на Харківщині – DeepState

Аналітики зазначили, що позначення на мапі є уточненням, а не “новим” просуванням ворога.

Російська армія захопила село Новомлинськ у Харківській області, де на початку грудня 2024 року українські Сили оборони зачистили один із російських плацдармів.

Про це повідомив телеграм-канал проєкту DeepState.

"На початку грудня Сили оборони зачистили один із організованих плацдармів ворога, який утворився в селі Новомлинськ. Далі увага була перекинута на другий плацдарм у районі Масютівки, що поступово поширився аж до Дворічної", — йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, захоплення села відбулося кілька тижнів тому.

"Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення", — додали у проєкті.

Російські військові постійно нарощують чисельність піхоти у селі, встановлюють засоби ураження та зміцнюють оборонні позиції.

"Чим далі, тим важче буде ліквідувати цей плацдарм, адже росіяни враховують попередні помилки", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, у Харківській області розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми через загрозу від посилених ворожих обстрілів.

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