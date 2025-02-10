Раніше політик висловлював сумніви щодо того, як Україні допомагати.

Очільник США Дональд Трамп вигадав, як пояснити американцям, чому треба продовжувати допомагати Україні. Це родовища українських рідкісноземельних металів.

Про це сказав журналіст Віталій Портников.

"Це не стільки економічна практика, скільки економічна теорія. Зараз немає ані безпеки для інвестицій, ані розуміння, коли закінчиться війна, ані розуміння, які будуть потрібні технології, ані розуміння, які саме інвестори готові в це вкластися. Я вже не кажу про те, що 60-70% розташовані на окупованих територіях", – сказав журналіст.

Як переконаний Портников, це не є планом Трампа. Йому потрібно було знайти мотив, який пояснить громадянам США допомогу Україні.

Раніше йшлося про те, що зустріч очільника Російської Федерації Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа передбачає насамперед скасування дипломатичної ізоляції диктатора РФ.

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