Ранее политик выражал сомнения в том, как Украине помогать.

Глава США Дональд Трамп придумал, как объяснить американцам, почему следует продолжать помогать Украине. Это месторождения украинских редкоземельных металлов.

Об этом сказал журналист Виталий Портников.

"Это не столько экономическая практика, сколько экономическая теория. Сейчас нет ни безопасности для инвестиций, ни понимания, когда закончится война, ни понимания, какие потребуются технологии, ни понимания, какие именно инвесторы готовы в это уложиться. Я уже не говорю о том, что 60-70% расположены на оккупированных территориях", – сказал журналист.

Как убежден Портников, это не план Трампа. Ему нужно было найти мотив, объясняющий гражданам США помощь Украине.

Ранее речь шла о том, что встреча главы Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предусматривает, прежде всего, отмену дипломатической изоляции диктатора РФ.

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