У Кремлі ухвалили рішення продовжувати війну - Арестович 

Путін вирішив покінчити з власною армією.

У Кремлі ухвалили рішення. Вони сумнівалися – перемовини чи продовження війни і вирішили продовжувати.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну.

"Але в цієї гіпотези є чорна сторона капелюха – у мене відчуття, що Володимир Володимирович вирішив покінчити з генералітетом і з партією війни. Тому що він не може не знати, судячи із заяв канцлера Австрії який з ним бесідував, Путін знає все про війну, все чудово розуміє. Щодо співвідношення сил і засобів – продовжувати війну – це безумство…", - сказав посадовець.

За словами Арестовича, бо в української армії все гаразд і є постачання зброї, це значить, що війська РФ гарантовано зазнають поразки і Путін про це знає.

"Путін вирішив покінчити з власною армією. Товариша Дворнікова (генерала армії Олександра Дворнікова, якого через жорстоку тактику війни прозвали "сирійським м'ясником" - ред.) він поставив для того, щоб покінчити з нею якомога надійніше… А навіщо йому це? Путін вирішив позбавитися від воєнної партії Росії. У кого завжди був високий рейтинг понад 80%? У Путіна. А тут йому приносять папірець, де видно, що ще один суб’єкт, у якого рейтинг навіщо в Росії, де є Володимир Володимирович два суб’єкти з рейтингом понад 80%? Хтось один із них зайвий".

Він додав, що після першої і другої війн відбувалося те саме", - пояснив Арестович про те, що російська армія зазнає втрат.

Читайте також:

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 10 квітня