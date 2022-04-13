В Кремле приняли решение продолжать войну — Арестович

Путин решил покончить с собственной армией.

В Кремле было принято решение. Они сомневались – переговоры или продолжение войны и решили продолжать.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.

"Но у этой гипотезы есть черная сторона шляпы – у меня ощущение, что Владимир Владимирович решил покончить с генералитетом и с партией войны. Потому что он не может не знать, судя по заявлениям канцлера Австрии, который с ним беседовал, Путин знает все о войне, все прекрасно понимает. Что касается соотношения сил и средств – продолжать войну – это безумие…", — сказал чиновник.

По словам Арестовича, потому что у украинской армии все в порядке и есть поставки оружия, это значит, что войска РФ гарантированно терпят поражение и Путин об этом знает.

"Путин решил покончить с собственной армией. Товарища Дворникова ( генерала армии Александра Дворникова, которого из-за жестокой тактики войны прозвали "сирийским мясником" — ред.) он поставил для того, чтобы покончить с ней как можно надежнее… А зачем ему это? Путин решил избавиться от военной партии России.У кого всегда был высокий рейтинг более 80%?У Путина.А тут ему приносят бумажку, где видно, что еще один субъект, у которого рейтинг зачем в России, где есть Владимир Владимирович с рейтингом более 80%? Кто-то один из них лишний".

Он добавил, что после первой и второй войн происходило то же самое", — объяснил Арестович о том, что российская армия терпит потери.

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