В живых осталось шестеро: ВСУ "проредили" российский СОБР

Отряд быстрого реагирования СОБР уменьшился на 44 оккупанта.

В Украине ВСУ уничтожили отряд российского СОБРа. В живых из 50 россиян осталось 6.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Во время ведения боевых действий на территории Украины был полностью уничтожен специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Архангельской области. Из 50 военнослужащих отряда, в живых осталось всего 6 человек, остальные погибли", — рассказал Цымбалюк.

Он добавил, что большинство тел погибших военнослужащих остались на территории Украины.

Напомним, что России пытаются пополнить разбитые в Украине военные подразделения оккупантов находящимися в запасе. Но такие граждане массово отказываются идти на службу по контракту. Из 1877 находящихся в запасе граждан откликнулись лишь 34 человека. 1060 – недоступны во время вызова. 783 – отказались от предложения пойти на военную службу по контракту.