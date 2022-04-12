Церковный календарь на 13 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 13 апреля и кого чевствуют в церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 13 апреля в церковном календаре

13 апреля церковь чтит память священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 13 апреля – день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского

В среду, 13 апреля 2022 года, Церковь чтит память священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

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Считается, что Ипатий стоял у истоков христианства. Именно он участвовал в первом Никейском соборе. Он был убит противниками христианства. Смерть епископа была мученической: сначала его избивали камнями, затем кололи копьями. Чтобы скрыть следы своего преступления, тело сбросили к болоту.

Пока епископ еще был жив, то не переставал молиться за здоровье тех, кто терзал его и наносил раны. Некоторые источники утверждают, что роковой удар нанесла Ипатию женщина. После убийства епископа она сошла с ума и принялась бить камнями себя по голове. Своего беснования она смогла избавиться только от могилы священномученика.

Когда тело Ипатия обрели другие христиане, то с почестями его похоронили. Рассказывали, что позже на месте его захоронения случались разные чудеса. Поэтому 13 апреля в народе часто называют "Ипатия Чудотворца". В его честь было написано особое богослужение, читаемое в этот день в Церкви. Также считается, что икона священномученика может исцелять от всяческих болезней. Также ее принято дарить людям, нуждающимся в помощи.

Существует легенда, что Ипатий однажды сумел превратить горькую воду в сладкую. По другому преданию священномученик помог подземному источнику с целебной водой пробиться наружу. После его смерти на могиле Ипатия многие заболевшие вернули себе здоровье.

Церковный календарь на 13 апреля: видео