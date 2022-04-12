Церковний календар на 13 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 13 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 13 квітня в церковному календарі

13 квітня церква вшановує вшанування пам’яті священномученика Іпатія, єпископа Гангрського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 13 квітня — день пам’яті священномученика Іпатія, єпископа Гангрського

У середу, 13 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять священномученика Іпатія, єпископа Гангрського.

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Вважається, що Іпатій стояв у витоків християнства. Саме він брав участь у першому Нікейському соборі. Він був вбитий противниками християнства. Смерть єпископа була мученицькою: спочатку його били камінням, потім кололи списами. Щоб приховати сліди свого злочину тіло скинули до болота.

Поки єпископ ще був живий, то не переставав молитися за здоров'я тих, хто мучив його і наносив рани. Деякі джерела стверджують, що фатальний удар нанесла Іпатію жінка. Після вбивства єпископа вона зійшла з розуму та почала бити камінням себе по голові. Свого біснування вона змогла позбутися лише на могилі священномученика.

Коли тіло Іпатія знайшли інші християни, то з почестями його поховали. Розповідали, що пізніше на місці його поховання траплялися різні дива. А тому 13 квітня у народі часто називають "Іпатія Чудотворця". На його честь було написане особливе богослужіння, яке читають цього дня в Церкві. Також вважається, що ікона священномученика може зцілювати від усіляких хвороб. Також її прийнято дарувати людям, які потребують допомоги.

Існує легенда, що Іпатій одного разу зумів перетворити гірку воду в солодку. За іншим переказом священномученик допоміг підземному джерелу з цілющою водою пробитися назовні. Після його смерті на могилі Іпатія чимало хворих людей повернуло собі здоров'я.

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