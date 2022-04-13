Жити в Україні буде модно, ми будемо у топ-10 за впливом - Милованов

Жити в Україні буде модно, ми будемо у топ-10 за впливом - Милованов

Милованов вважає, що проблем із поверненням українців в Україну не буде.

Бути українцем в світі зараз модно, і жити в Україні згодом теж буде модно. Не тому що у тебе зарплата вище, а тому що ти частина народу, який показав всьому світу, як можна бути за правду і вигравати.

Про це заявив радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки та асоційований професор економіки Піттсбурзького університету Тимофій Милованов, пише УНІАН.

"У нас і так лідерство певне було. Можливо, Україна була у топ-30 за впливом. Зараз ми будемо у топ-5 або у топ-10", - сказав радник президента.

За його словами, проблем з поверненням українців до країни не буде. Проблема може виникнути тільки з тим, чи готові люди відбудовувати Україну. Милованов вважає, більшість буде готова.

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"Будуть потрібні механіки, слюсарі, будівельники і жорсткі чіткі менеджери, які можуть організувати процеси, професії реального сектору. Інтелектуальні професії також потрібні, але вони мають бути дотичними до вирішення конкретних задач. Робота буде всім", - сказав він.

Він додав, що більшість сімей будуть повертатися, адже чоловіки не виїжджали із країни через мобілізацію.

"Або у майбутньому чоловіки поїдуть до них. Але, знаєте, все одно на батьківщині жити – зовсім інше. Я думаю, що буде, як в Ізраїлі, програма повернення людей, мотивації для них. Ми вже інша країна", - вважає Милованов.

Нагадаємо, від 24 лютого, коли Росія розгорнула повномасштабну війну, свої домівки полишили понад 10 млн українців: 6,5 млн людей переїхали до інших регіонів нашої країни, переважно до західних; ще 4,24 млн осіб виїхали за кордон. І ці цифри продовжують зростати.

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