На Київщині виявили 720 тіл мирних жителів - Нєбитов

На Київщині виявили 720 тіл мирних жителів - Нєбитов

Понад 200 осіб на Київщині вважаються зниклими безвісти.

У Київській області продовжують розбирати завали після окупації військовими РФ. Щодня знаходять нові тіла вбитих та закатованих людей.

Про кількість знайдених тіл пвідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"На Київщині виявили 720 тіл мирних мешканців, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти - заявив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що криміналісти дістали із братської могили в Бучі розстріляні й обгорілі тіла родини, яка намагалась евакуюватися.

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