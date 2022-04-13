Російська армія обстріляла залізничну станцію в центральній Україні

Внаслідок атаки потерпілих немає.

У ніч проти середи, 13 квітня, російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його словами, ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав.

Через обстріли окупантів "Укрзалізниця" змінила маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів. Це призвело до їх затримок. Найдовша тривала 7 год. 23 хв.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації. Загинуло майже 60 осіб.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти свідомо скинули бомбу на мирне населення в Краматорську.

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