В живих залишилося шестеро: ЗСУ "прорідили" російський СОБР

Загін швидкого реагування СОБР поменшав на 44 окупанта.

В Україні ЗСУ знищили загін російського СОБРа. В живих з 50 росіян залишилися 6.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Під час ведення бойових дій на території України було повністю знищено спеціальний загін швидкого реагування (СОБР) управління Росгвардії по Архангельській області. З 50 військовослужбовців загону, в живих залишилося лише 6 людей, решта загинули", - розповів Цимбалюк.

Він додав, що більшість тіл загиблих військовослужбовців залишились на території України.

Нагадаємо, що Росії намагаються поповнити розбиті в Україні військові підрозділи окупантів тими, хто перебуває у запасі. Але такі громадяни масово відмовляються йти на службу за контрактом. З 1877 громадян, які перебувають у запасі, відгукнулися лише 34 людини. 1060 – недоступні під час телефонного дзвінка. 783 - відмовилися від пропозиції піти на військову службу за контрактом.