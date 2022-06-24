Україна в майбутньому стане членом ЄС - Зеленський

Україна в майбутньому стане членом ЄС. Відсьогодні це закріплено на офіційному рівні.

Про це 24 червня у зверненні з нагоди отримання статусу Україною кандидата в члени ЄС заявив президент Володимир Зеленський.

"Статус кандидата – це не просто нова сходинка. Це нова вершина. Не новий абзац, не нова сторінка і навіть не новий розділ. Це новий том в історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС. Відсьогодні це закріплено на офіційному рівні", - наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що статус кандидата – це точка неповернення, це новий статус і новий імідж.

"Сьогодні визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", - переконаний він.

Нагадаємо, 23 червня Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. "За" проголосували всі без виключення лідери 27-ми країн Євросоюзу.

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