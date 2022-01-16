Атлетик - Реал: де дивитися та ставки букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

Атлетик - Реал: де дивитися та ставки букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

"Баски" та "вершкові" зійдуться у вирішальній битві за трофей у Саудівській Аравії.

У неділю, 16 січня, визначиться володар Суперкубка Іспанії-2022. За трофей позмагаються "Атлетик" Більбао та мадридський "Реал".

Вирішальна зустріч відбудеться на полі Міжнародного стадіону імені Короля Фахда в столиці Саудівської Аравії, де також були зіграні обидва півфінали мінітурніру за Суперкубок Іспанії.

Фінальний матч Суперкубка Іспанії між "Атлетиком" і "Реалом" розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Де дивитися матч Атлетик - Реал

На території України гру в прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO, який є ексклюзивним транслятором Суперкубка Іспанії в нашій країні.

Прогнози букмекерів на матч Атлетик - Реал

Очевидним фаворитом фінального поєдинку Суперкубка Іспанії є команда Карло Анчелотті. На перемогу "вершкових" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия - 3,85. Успіх підопічних Марселіно Тораля за підсумками 90 хвилин зустрічі - 4,75.

На те, що "Королівський клубу" завоює трофей, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Тріумф "Атлетика" в Суперкубку Іспанії оцінений коефіцієнтом 3,15.

У півфіналах Суперкубка Іспанії підопічні Карло Анчелотті в овертаймі вибили "Барселону" (3:2) , а "баски" обіграли мадридський "Атлетіко" (2:1).

, а "баски" обіграли мадридський "Атлетіко" (2:1). Найбільше разів вигравала трофей "Барселона" - 13. Далі йде мадридський "Реал" - 11 перемог в Суперкубку Іспанії.

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