Атлетик - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на финал Суперкубка Испании

Атлетик - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на финал Суперкубка Испании

"Баски" и "сливочные" сойдутся в решающей битве за трофей в Саудовской Аравии.

В воскресенье, 16 января, определится обладатель Суперкубка Испании-2022. За трофей сразятся "Атлетик" Бильбао и мадридский "Реал".

Решающая встреча состоится на поле Международного стадиона имени Короля Фахда в столице Саудовской Аравии, где также были сыграны оба полуфинала мини-турнира за Суперкубок Испании.

Финальный матч Суперкубка Испании между "Атлетиком" и "Реалом" начнется в 20:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Атлетик - Реал

На территории Украины игру в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO, являющийся эксклюзивным транслятором Суперкубка Испании в нашей стране.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетик - Реал

Очевидным фаворитом финального поединка Суперкубка Испании является команда Карло Анчелотти. На победу "сливочных" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья - 3,85. Успех подопечных Марселино Тораля по итогам 90 минут встречи - 4,75.

На то, что "Королевский клуб" завоюет трофей, принимаются ставки с коэффициентом 1,40. Триумф "Атлетико" в Суперкубке Испании оценен коэффициентом 3,15.

В полуфиналах Суперкубка Испании подопечные Карло Анчелотти в овертайме выбили "Барселону" (3:2) , а "баски" обыграли мадридский "Атлетико" (2:1).

, а "баски" обыграли мадридский "Атлетико" (2:1). Больше всех выигрывала трофей "Барселона" - 13. Далее следует мадридский "Реал" - 11 побед в Суперкубке Испании.

Читайте также:

Снова коронавирус: "Реал" понес ощутимую потерю перед финалом Суперкубка Испании

Скандал в Кубке Испании: фанаты сорвали матч после супергола, бросив палкой в голову игроку (видео)