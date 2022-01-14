Снова коронавирус: "Реал" понес ощутимую потерю перед финалом Суперкубка Испании

Снова коронавирус: "Реал" понес ощутимую потерю перед финалом Суперкубка Испании

"Сливочным" придется обходиться в матче за трофей без основного защитника.

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит финальный поединок Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао.

Об этом сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

Коронавирус у 30-летнего испанского защитника обнаружили после полуфинала Суперкубка Испании с "Барселоной", в котором он помог своей команде выбить каталонцев из турнира.

Теперь фулбек мадридцев вынужден отправиться на самоизоляцию и не сможет поучаствовать в финальной встрече с "Атлетиком".

В текущем сезоне Карвахаль провел 17 матчей в футболке "сливочных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Финальный матч Суперкубка Испании между "Атлетиком" и "Реалом" состоится в воскресенье, 16 января, в Саудовской Аравии. Начало игры - в 20:30 по киевскому времени.

В полуфиналах Суперкубка Испании подопечные Карло Анчелотти в овертайме обыграли "Барселону" (3:2), а "баски" обыграли мадридский "Атлетико" (2:1).

Больше всех выигрывала трофей "Барселона" - 13. Далее следует мадридский "Реал" - 11 побед в Суперкубке Испании.

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