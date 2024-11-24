Ферстаппен вчетверте поспіль став чемпіоном Формули-1

Нідерландський пілот оформив чемпіонство за два Гран-прі до кінця сезону.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1 сезону-2024.

Це сталося це за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса, де він фінішував п'ятим, випередивши свого головного суперника у боротьбі за титул Ландо Норріса з команди "Макларен", який став шостим.

Перемогу на етапі в Лас-Вегасі здобув пілот "Мерседес" Джордж Расселл. Йому склали компанію на п'єдесталі Льюїс Гемілтон ("Мерседес") та Карлос Сайнс ("Феррарі").

За два Гран-прі до завершення сезону Ферстаппен став недосяжним для конкурентів в особистому загальному заліку. Перевага 27-річного нідерландця над Норрісом зросла до 62 очок.

Ферстаппен став чемпіоном Формули-1 учетверте поспіль. Він також завойовував цей титул 2021, 2022 та 2023 року.

За виграними чемпіонствами Макс зрівнявся з Аленом Простом і Себастьяном Феттелем. Більше титулів мають лише Хуан Мануель Фанхіо (5), Льюїс Гемілтон (7) і Міхаель Шумахер (7).

Ферстаппен став четвертим пілотом в історії, який здобув чотири чемпіонства Формули-1 поспіль. Крім нього, це вдавалося Шумахеру (2000-2004), Фанхіо (1954-1957), Феттелю (2010-2013) та Гемілтону (2017-2020).

Що стосується Кубку конструкторів, то боротьба ще триває. Перед двома заключними Гран-прі в командному заліку лідирує "Макларен" (593 очка), але "Феррарі" (557) та "Ред Булл" (544) також зберігають шанси на трофей.

Останні гонки поточного сезону Формули-1 відбудуться в Катарі (1 грудня) та Абу-Дабі (8 грудня).

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