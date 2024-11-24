Ферстаппен в четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы-1

Нидерландский пилот оформил чемпионство за два Гран-при до конца сезона.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом Формулы-1 сезона-2024.

Это произошло по итогам Гран-при Лас-Вегаса, где он финишировал пятым, опередив своего главного соперника в борьбе за титул Ландо Норриса из команды "Макларен", который стал шестым.

Победу на этапе в Лас-Вегасе одержал пилот "Мерседес" Джордж Расселл. Ему составили компанию на пьедестале Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и Карлос Сайнс ("Феррари").

За два Гран-при до завершения сезона Ферстаппен стал недосягаемым для конкурентов в личном общем зачете. Преимущество 27-летнего нидерландца над Норрисом возросло до 62 очков.

Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в четвертый раз подряд. Он также завоевывал этот титул в 2021, 2022 и 2023 годах.

По выигранным чемпионствам Макс сравнялся с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше титулов имеют только Хуан Мануэль Фанхио (5), Льюис Хэмилтон (7) и Михаэль Шумахер (7).

Ферстаппен стал четвертым пилотом в истории, завоевавшим четыре чемпионства Формулы-1 подряд. Кроме него, это удавалось Шумахеру (2000-2004), Фанхио (1954-1957), Феттелю (2010-2013) и Хэмилтону (2017-2020).

Что касается Кубка конструкторов, то борьба продолжается. Перед двумя заключительными Гран-при в командном зачете лидирует "Макларен" (593 очка), но "Феррари" (557) и "Ред Булл" (544) также сохраняют шансы на трофей.

Последние гонки текущего сезона "Формулы-1" состоятся в Катаре (1 декабря) и Абу-Даби (8 декабря).

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