Гігантська ящірка зупинила практику Формули-1 у Сінгапурі

Третю практику Формули-1 у Сінгапурі довелося зупинити.
У Сінгапурі одну з практик Формули-1 зупинили через гігантську ящірку на трасі, яка заважала руху болідів.
Про це повідомив офіційний сайт Формули-1.
Сесію призупинили, поки маршали намагалися зловити ящірку. Незабаром практику вдалося відновити. Кваліфікація відбудеться сьогодні, 21 вересня, о 16:00, а Гран-прі Сінгапура – завтра, 22 вересня.
Fastest guy on track #SingaporeGP #FP3pic.twitter.com/zIxHmRHGWI— Motorsport.com (@Motorsport) September 21, 2024
Нагадаємо, на матчі аматорських клубів у Шотландії стався кумедний випадок: коли гравець йшов на гол, на поле вибіг пес, який дивовижно врятував ситуацію, не давши забити м'яч у ворота.
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