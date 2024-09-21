Гігантська ящірка зупинила практику Формули-1 у Сінгапурі

У Сінгапурі одну з практик Формули-1 зупинили через гігантську ящірку на трасі, яка заважала руху болідів.

Про це повідомив офіційний сайт Формули-1.

Сесію призупинили, поки маршали намагалися зловити ящірку. Незабаром практику вдалося відновити. Кваліфікація відбудеться сьогодні, 21 вересня, о 16:00, а Гран-прі Сінгапура – завтра, 22 вересня.

Нагадаємо, на матчі аматорських клубів у Шотландії стався кумедний випадок: коли гравець йшов на гол, на поле вибіг пес, який дивовижно врятував ситуацію, не давши забити м'яч у ворота.

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