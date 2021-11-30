ФІФА провела жеребкування клубного чемпіонату світу

У турнірі візьмуть участь представники кожної з конфедерацій.

У Цюріху представники FIFA провели жеребкування клубного чемпіонату світу-2021.

Матчі відбудуться в Об'єднаних Арабських Еміратах з 3 по 12 лютого.

У першому раунді чемпіон ОАЕ "Аль-Джазіра" зустрінеться з новозеландським "Оклендом". Переможець цієї зустрічі у другому раунді вийде на "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії. Другу пару другого раунду склали єгипетський Аль-Ахлі та мексиканський "Монтеррей".

Чинний переможець Ліги чемпіонів "Челсі" розпочне виступ на турнірі зі стадії півфіналу, де зустрінеться з переможцем матчу "Аль-Джазіра"/"Окленд" – "Аль-Хіляль".

Клубний чемпіонат світу-2021

Перший раунд

"Аль-Джазіра" (ОАЕ) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Другий раунд

"Аль-Ахлі" (Єгипет) - "Монтеррей" (Мексика)

"Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) - "Аль-Джазіра" / "Окленд Сіті"

Півфінали

"Палмейрас" (Бразилія) - "Аль-Ахлі" / "Монтеррей"

"Аль-Хіляль" / "Аль-Джазіра" / "Окленд Сіті" - "Челсі" (Англія)

Фінал

Переможець півфіналу 2 - Переможець півфіналу 1

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