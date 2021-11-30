ФИФА провела жеребьевку клубного чемпионата мира

В турнире примут участие представители каждой из конфедераций.

В Цюрихе представители FIFA провели жеребьевку клубного чемпионата мира-2021.

Матчи состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах с 3 по 12 февраля.

В первом раунде чемпион ОАЭ "Аль-Джазира" встретится с новозеландским "Оклендом". Победитель этой встречи во втором раунде выйдет на "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Вторую пару второго раунда составили египетский Аль-Ахли и мексиканский "Монтеррей".

Действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" начнет выступление на турнире со стадии полуфинала, где встретится с победителем матча "Аль-Джазира"/"Окленд" – "Аль-Хиляль".

Клубный чемпионат мира-2021

Первый раунд

"Аль-Джазира" (ОАЭ) — "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Второй раунд

"Аль-Ахли" (Египет) – "Монтеррей" (Мексика)

"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) — "Аль-Джазира"/"Окленд Сити"

Полуфиналы

"Палмейрас" (Бразилия) — "Аль-Ахли"/"Монтеррей"

"Аль-Хиляль"/"Аль-Джазира"/"Окленд Сити" — "Челси" (Англия)

Финал

Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

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