ФИФА провела жеребьевку клубного чемпионата мира

В турнире примут участие представители каждой из конфедераций.
В Цюрихе представители FIFA провели жеребьевку клубного чемпионата мира-2021.
Матчи состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах с 3 по 12 февраля.
В первом раунде чемпион ОАЭ "Аль-Джазира" встретится с новозеландским "Оклендом". Победитель этой встречи во втором раунде выйдет на "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Вторую пару второго раунда составили египетский Аль-Ахли и мексиканский "Монтеррей".
Действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" начнет выступление на турнире со стадии полуфинала, где встретится с победителем матча "Аль-Джазира"/"Окленд" – "Аль-Хиляль".
Клубный чемпионат мира-2021
Первый раунд
"Аль-Джазира" (ОАЭ) — "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
Второй раунд
"Аль-Ахли" (Египет) – "Монтеррей" (Мексика)
"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) — "Аль-Джазира"/"Окленд Сити"
Полуфиналы
"Палмейрас" (Бразилия) — "Аль-Ахли"/"Монтеррей"
"Аль-Хиляль"/"Аль-Джазира"/"Окленд Сити" — "Челси" (Англия)
Финал
Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1
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