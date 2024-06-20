Іспанія – Італія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Текстовий репортаж поєдинку другого туру групи В чемпіонату Європи з футболу.

У четвер, 20 червня, збірні Іспанії та Італії поміряються силами в матчі другого туру групи B фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому турі континентальної першості Іспанія розбила Хорватію (3:0), а Італія здобула перемогу над Албанією (2:1).

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Зазначимо, що Іспанія та Італія зустрічалися у півфіналі Євро-2020, яка через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. Тоді "Скуадра Адзурра" вирвала перемогу в серії пенальті, після чого у фіналі на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

В іншому матчі другого туру квартету B збірна Албанії на останніх хвилинах вирвала нічию проти Хорватії (2:2).

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До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Італія.