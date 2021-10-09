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Легенда "Шахтаря" очолив аутсайдера УПЛ

Легенда "Шахтаря" очолив аутсайдера УПЛ

ФК Минай

Ігор Леонов став головним тренером "Миная".

Клуб української Прем'єр-ліги "Минай" визначився з кандидатурою головного тренера. Закарпатську команду очолив відомий у минулому футболіст "Шахтаря" Ігор Леонов.

Про це повідомляє офіційний сайт минайців.

Разом Леоновим до тренерського штабу команди увійшов ексгравець "гірників" та збірної України Михайло Старостяк.

Леонов - легенда донецького "Шахтаря". Він виступав за донецький клуб левову частину своєї кар'єри. У складі "гірників" Леонов чотири рази ставав срібним призером Чемпіонату України і двічі вигравав національний Кубок.

Тренерський шлях Леонов розпочав у третій команді "Шахтаря", після чого очолював команди УПЛ - маріупольський "Іллічивець" та київський "Арсенал".

  • На посаді керманича "Миная" Леонов замінив Василя Кобіна, якого було звільнено через невтішні результати на старту сезону.
  • Після 9 зіграних матчів закарпатський клуб з 6 очками посідає передостаннє, 15-те місце.
  • У дебютному поєдинку під керівництвом Леонова "Минай" 17 жовтня прийме "Десну".
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