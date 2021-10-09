Легенда "Шахтера" возглавил аутсайдера УПЛ

Игорь Леонов стал главным тренером "Миная".

Клуб украинской Премьер-лиги "Минай" определился с кандидатурой главного тренера. Закарпатскую команду возглавил известный в прошлом футболист "Шахтера" Игорь Леонов.

Об этом сообщает официальный сайт минайцев.

Вместе Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок "горняков" и сборной Украины Михаил Старостяк.

Леонов - легенда донецкого "Шахтера". Он выступал за донецкий клуб львиную часть своей карьеры. В составе "горняков" Леонов четыре раза становился серебряным призером Чемпионата Украины и дважды выигрывал национальный Кубок.

Тренерский путь Леонов начал в третьей команде "Шахтера", после чего возглавлял команды УПЛ - мариупольский "Ильичевец" и киевский "Арсенал".

На посту наставника "Миная" Леонов сменил Василия Кобина, который был уволен из-за неутешительных результатов на старте сезона.

из-за неутешительных результатов на старте сезона. После 9 сыгранных матчей закарпатский клуб с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место.

В дебютном поединке под руководством Леонова "Минай" 17 октября примет "Десну".

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