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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 13 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 13 лютого

Associated Press

У дев'ятий день змагань було розіграно сім комплектів нагород.

У суботу, 12 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно сім комплектів медалей у п'яти видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у дев'ятий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 7 представників України. "Синьо-жовті" виступили у двох видах спорту - бобслеї (жіночому монобобі) та біатлоні. Змагання з лижної акробатики серед жінок були перенесені на 14 лютого через погодні умови.

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба

  • 1. Марко Одерматт (Швейцарія)
  • 2. Жан Краньєц (Словенія)
  • 3. Матьє Февр (Франція)

Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км

  • 1. ОКР
  • 2. Норвегія
  • 3. Франція

Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км

  • 1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)
  • 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
  • 3. Тіріль Екгофф (Новрегія)

Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

  • 1. Кентен Фійон-Має (Франція)
  • 2. Тар'єй Бо (Норвегія)
  • 3. Єдуард Латипов (ОКР)

Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал

  • 1. Нідерланди
  • 2. Південна Корея
  • 3. Канада

Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал

  • 1. Шаоан Лю (Угорщина)
  • 2. Костянтин Івлєв (ОКР)
  • 3. Стівен Дюбуа (Канада)

Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

  • 1. Ерін Джексон (США)
  • 2. Такагі Міхо (Японія)
  • 3. Ангеліна Голікова (ОКР)

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

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