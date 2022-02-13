Олімпіада-2022: хто виграв медалі 13 лютого

У дев'ятий день змагань було розіграно сім комплектів нагород.

У суботу, 12 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно сім комплектів медалей у п'яти видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у дев'ятий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 7 представників України. "Синьо-жовті" виступили у двох видах спорту - бобслеї (жіночому монобобі) та біатлоні. Змагання з лижної акробатики серед жінок були перенесені на 14 лютого через погодні умови.

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба

1. Марко Одерматт (Швейцарія)

2. Жан Краньєц (Словенія)

3. Матьє Февр (Франція)

Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км

1. ОКР

2. Норвегія

3. Франція

Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)

2. Ельвіра Еберг (Швеція)

3. Тіріль Екгофф (Новрегія)

Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

1. Кентен Фійон-Має (Франція)

2. Тар'єй Бо (Норвегія)

3. Єдуард Латипов (ОКР)

Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал

1. Нідерланди

2. Південна Корея

3. Канада

Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал

1. Шаоан Лю (Угорщина)

2. Костянтин Івлєв (ОКР)

3. Стівен Дюбуа (Канада)

Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

1. Ерін Джексон (США)

2. Такагі Міхо (Японія)

3. Ангеліна Голікова (ОКР)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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