Олімпіада-2022: хто виграв медалі 13 лютого

У дев'ятий день змагань було розіграно сім комплектів нагород.
У суботу, 12 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно сім комплектів медалей у п'яти видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у дев'ятий день Олімпіади-2022.
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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Цього дня на старт вийшли 7 представників України. "Синьо-жовті" виступили у двох видах спорту - бобслеї (жіночому монобобі) та біатлоні. Змагання з лижної акробатики серед жінок були перенесені на 14 лютого через погодні умови.
Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба
- 1. Марко Одерматт (Швейцарія)
- 2. Жан Краньєц (Словенія)
- 3. Матьє Февр (Франція)
Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км
- 1. ОКР
- 2. Норвегія
- 3. Франція
Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км
- 1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)
- 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
- 3. Тіріль Екгофф (Новрегія)
Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
- 1. Кентен Фійон-Має (Франція)
- 2. Тар'єй Бо (Норвегія)
- 3. Єдуард Латипов (ОКР)
Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал
- 1. Нідерланди
- 2. Південна Корея
- 3. Канада
Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал
- 1. Шаоан Лю (Угорщина)
- 2. Костянтин Івлєв (ОКР)
- 3. Стівен Дюбуа (Канада)
Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
- 1. Ерін Джексон (США)
- 2. Такагі Міхо (Японія)
- 3. Ангеліна Голікова (ОКР)
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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