"Не панікуй! Готуйся!”: Нацкорпус проводить навчання для населення східних регіонів

"Не панікуй! Готуйся!”: Нацкорпус проводить навчання для населення східних регіонів

У рамках безпекової кампанії “Не панікуй! Готуйся!” відбулися великі відкриті вишколи з основ цивільної оборони для жителів Дніпра та Сум.

Сама кампанія є ініціативою Національного Корпусу та Громадського штабу оборони.

Сумарно у вишколах в Дніпрі та Сумах взяли участь близько тисячі осіб. Як повідомляють організатори, кількість бажаючих долучитися до тренувань була такою великою, що вони змушені були припинити реєстрацію за кілька днів до події.

Програма вишколів передбачала заняття з тактики малих піхотних груп, роботу зі зброєю та основи першої медичної допомоги. Усі заняття проводили інструктори, які є ветеранами бойових дій.

“Не панікуй! Готуйся!” - кампанія з підготовки цивільного населення України до можливого нового етапу російської агресії, яка триває вже кілька тижнів по всім регіонам.