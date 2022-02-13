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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 13 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 13 февраля

Associated Press

В девятый день соревнований было разыграно семь комплектов наград.

В субботу, 12 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно семь комплектов медалей в пяти видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в девятый день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 7 представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в двух видах спорта – бобслее (женском монобобе) и биатлоне. Соревнования по лыжной акробатике среди женщин были перенесены на 14 февраля из-за погодных условий.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

  • 1. Марк Одерматт (Швейцария)
  • 2. Жан Краньец (Словения)
  • 3. Матье Февр (Франция)

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

  • 1. ОКР
  • 2. Норвегия
  • 3. Франция

Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

  • 1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегия)
  • 2. Эльвира Эберг (Швеция)
  • 3. Тириль Экгофф (Новрегия)

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

  • 1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • 2. Тарьей Бо (Норвегия)
  • 3. Эдуард Латыпов (ОКР)

Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал

  • 1. Нидерланды
  • 2. Южная Корея
  • 3. Канада

Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

  • 1. Шаоан Лю (Венгрия)
  • 2. Константин Ивлев (ОКР)
  • 3. Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

  • 1. Эрин Джексон (США)
  • 2. Такаги Михо (Япония)
  • 3. Ангелина Голикова (ОКР)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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