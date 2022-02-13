Олимпиада-2022: кто выиграл медали 13 февраля

В девятый день соревнований было разыграно семь комплектов наград.

В субботу, 12 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно семь комплектов медалей в пяти видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в девятый день Олимпиады-2022.

Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 7 представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в двух видах спорта – бобслее (женском монобобе) и биатлоне. Соревнования по лыжной акробатике среди женщин были перенесены на 14 февраля из-за погодных условий.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

1. Марк Одерматт (Швейцария)

2. Жан Краньец (Словения)

3. Матье Февр (Франция)

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

1. ОКР

2. Норвегия

3. Франция

Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Тириль Экгофф (Новрегия)

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Тарьей Бо (Норвегия)

3. Эдуард Латыпов (ОКР)

Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал

1. Нидерланды

2. Южная Корея

3. Канада

Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

1. Шаоан Лю (Венгрия)

2. Константин Ивлев (ОКР)

3. Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

1. Эрин Джексон (США)

2. Такаги Михо (Япония)

3. Ангелина Голикова (ОКР)

Смотрите также: Олимпийские игры-2022: полное расписание всех соревнований в инфографике

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Читайте также:

Двое украинцев – в топ-20: результаты мужской гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2022

Джима – в топ-15: результаты женской гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет