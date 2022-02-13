Олимпиада-2022: кто выиграл медали 13 февраля

В девятый день соревнований было разыграно семь комплектов наград.
В субботу, 12 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно семь комплектов медалей в пяти видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в девятый день Олимпиады-2022.
Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет
Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. В этот день на старт вышли 7 представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в двух видах спорта – бобслее (женском монобобе) и биатлоне. Соревнования по лыжной акробатике среди женщин были перенесены на 14 февраля из-за погодных условий.
Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
- 1. Марк Одерматт (Швейцария)
- 2. Жан Краньец (Словения)
- 3. Матье Февр (Франция)
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
- 1. ОКР
- 2. Норвегия
- 3. Франция
Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
- 1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегия)
- 2. Эльвира Эберг (Швеция)
- 3. Тириль Экгофф (Новрегия)
Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
- 1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
- 2. Тарьей Бо (Норвегия)
- 3. Эдуард Латыпов (ОКР)
Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
- 1. Нидерланды
- 2. Южная Корея
- 3. Канада
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
- 1. Шаоан Лю (Венгрия)
- 2. Константин Ивлев (ОКР)
- 3. Стивен Дюбуа (Канада)
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
- 1. Эрин Джексон (США)
- 2. Такаги Михо (Япония)
- 3. Ангелина Голикова (ОКР)
Смотрите также: Олимпийские игры-2022: полное расписание всех соревнований в инфографике
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
Читайте также:
Двое украинцев – в топ-20: результаты мужской гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2022
Джима – в топ-15: результаты женской гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2022