Олімпіада-2022: хто виграв медалі 18 лютого

Україна продовжує перебувати в топ-25 медального заліку.

У п'ятницю, 18 лютого , стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно шість комплектів медалей у чотирьох видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у чотирнадятий день Олімпіади-2022.

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Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".

Сьогоднішній змагальний день відбувся для українських спортсменів лише в біатлоні, де представники "синьо-жовтих" не зуміли зачепитися за місця на подіумі.

Біатлон. Жінки. Масстарт

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція)

2. Тіріл Екгофф (Норвегія)

3. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

Біатлон. Чоловіки. Масстарт

1. Йоганнес Тінгнес Бо (Норвегія)

2. Мартін Понсілуома (Швеція)

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)

Керлінг. Чоловіки

Канада ("бронза")

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

1. Томас Крол (Нідерланди)

2. Лоран Дюбрель (Канада)

3. Гаваард Лоренцен (Норвегія)

Фристайл. Жінки. Вільні дисципліни - хафпайп

1. Ейлін Гу Айлін (Китай)

2. Кессі Шарп (Канада)

3. Рейчел Каркер (Канада)

Фристайл. Чоловіки. Скі-крос

1. Райан Регез (Швейцарія)

2. Алекс Фіва (Швейцарія)

3. Сергій Рідзик (ОКР)

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей;

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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