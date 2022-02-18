Олімпіада-2022: хто виграв медалі 18 лютого

Україна продовжує перебувати в топ-25 медального заліку.
У п'ятницю, 18 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Усього було розіграно шість комплектів медалей у чотирьох видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у чотирнадятий день Олімпіади-2022.
Дивіться також: Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік
Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".
Сьогоднішній змагальний день відбувся для українських спортсменів лише в біатлоні, де представники "синьо-жовтих" не зуміли зачепитися за місця на подіумі.
Біатлон. Жінки. Масстарт
1. Жюстін Бреза-Буше (Франція)
2. Тіріл Екгофф (Норвегія)
3. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегія)
Біатлон. Чоловіки. Масстарт
1. Йоганнес Тінгнес Бо (Норвегія)
2. Мартін Понсілуома (Швеція)
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)
Керлінг. Чоловіки
Канада ("бронза")
Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
1. Томас Крол (Нідерланди)
2. Лоран Дюбрель (Канада)
3. Гаваард Лоренцен (Норвегія)
Фристайл. Жінки. Вільні дисципліни - хафпайп
1. Ейлін Гу Айлін (Китай)
2. Кессі Шарп (Канада)
3. Рейчел Каркер (Канада)
Фристайл. Чоловіки. Скі-крос
1. Райан Регез (Швейцарія)
2. Алекс Фіва (Швейцарія)
3. Сергій Рідзик (ОКР)
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року;
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей;
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці