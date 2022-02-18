Олимпиада-2022: кто выиграл медали 18 февраля

Украина продолжает находиться в топ-25 медального зачета.
В пятницу, 18 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно шесть комплектов медалей в четырех видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в четырнадцатый день Олимпиады-2022.
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Украина остается с одной медалью на соревнованиях. Ее обладатель – 33-летний фристайлист Александр Абраменко. В двенадцатый день соревнований опытный спортсмен взял "серебро".
Сегодняшний соревновательный день прошел для украинских спортсменов только в биатлоне, где представители "сине-желтых" не сумели зацепиться за места на подиуме.
Биатлон. Женщины. Масс-старт
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
2. Тирил Экхофф (Норвегия)
3. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегия)
Биатлон. Мужчины. Масс-старт
1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Керлинг. Мужчины
Канада ("бронза")
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды)
2. Лоран Дюбрель (Канада)
3. Хаваард Лоренцен (Норвегия)
Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины – хафпайп
1. Эйлин Гу Айлин (Китай)
2. Кэсси Шарп (Канада)
3. Рэйчел Каркер (Канада)
Фристайл. Мужчины. Ски-кросс
1. Райан Регез (Швейцария)
2. Алекс Фива (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (ОКР)
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года;
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей;
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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