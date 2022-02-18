Олимпиада-2022: кто выиграл медали 18 февраля

Украина продолжает находиться в топ-25 медального зачета.

В пятницу, 18 февраля , стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно шесть комплектов медалей в четырех видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в четырнадцатый день Олимпиады-2022.

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Украина остается с одной медалью на соревнованиях. Ее обладатель – 33-летний фристайлист Александр Абраменко. В двенадцатый день соревнований опытный спортсмен взял "серебро".

Сегодняшний соревновательный день прошел для украинских спортсменов только в биатлоне, где представители "сине-желтых" не сумели зацепиться за места на подиуме.

Биатлон. Женщины. Масс-старт

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

2. Тирил Экхофф (Норвегия)

3. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегия)

Биатлон. Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Керлинг. Мужчины

Канада ("бронза")

Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды)

2. Лоран Дюбрель (Канада)

3. Хаваард Лоренцен (Норвегия)

Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины – хафпайп

1. Эйлин Гу Айлин (Китай)

2. Кэсси Шарп (Канада)

3. Рэйчел Каркер (Канада)

Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Алекс Фива (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (ОКР)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей;

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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