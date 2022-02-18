Как не пропустить рак легких: врачи назвали три основных симптома

Именно рак легких называют одним из самых распространенных и агрессивных видов онкологии, который ежегодно уносит жизни большого количества людей. В группе риска — курильщики, но даже люди, которые ни разу не курили, тоже могут заболеть. Поэтому следует запомнить, какие рак лёгких имеет симптомы, чтобы вовремя записаться на консультацию у врача.

Как сообщает издание YorkshireCancerResearch доктор Мэтт Каллистер, консультант по респираторной медицине, утверждает, что рак легких имеет три симптома, которые можно заметить уже на ранних стадиях заболевания:

боль в груди;

сильный кашель, который длится более 3 недель;

одышка.

Если вы заметили у себя хотя бы один из этих симптомов, следует записаться на консультацию к специалисту.

Также медики выделяют и другие признаки, помогающие распознать рак легких:

хронический кашель, который с течением времени усиливается;

частые инфекции грудной клетки;

болевые ощущения при кашле, дыхании;

кровохарканье; постоянное чувство усталости;

потеря веса, которую нельзя объяснить, потеря аппетита, апатия.

Рак легких имеет и менее заметные симптомы, на которые, однако, следует обращать внимание, особенно, если вы уже заметили признаки болезни:

при глотании чувствуется боль или оно затруднено;

внешний вид пальцев изменился, например, появляется изогнутость или размер концов увеличивается;

на шее или лице появляется отек, остающийся длительное время;

голос становится хриплым, появляются хрипы; в плече или груди чувствуется постоянная боль.

Рак легких: почему ранняя диагностика важна?

Почему так важно следить за своим здоровьем и вовремя заметить симптомы рака легких? По словам врачей, именно незаметность и легкость ранних признаков этого вида онкологии делает его таким трудным для лечения. Ведь люди обращаются за помощью уже тогда, когда рак легких распространяется на другие органы. И именно благодаря ранней диагностике можно существенно продлить себе жизнь.