Олімпіада-2022: хто виграв медалі 6 лютого

Українська збірна поки що залишається без нагород.
У неділю, 6 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно 6 комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у другий день Олімпіади-2022.
Збірна України, на жаль, поки що залишається з порожньою медальною скарбничкою на Іграх у столиці Китаю.
Сноуборд. Слоупстайл, жінки
- 1. Зоуї Садовськи-Сіннотт (Нова Зеландія)
- 2. Джулія Маріно (США)
- 3. Тесс Коуді (Австралія)
Лижні перегони. Скіатлон, чоловіки
- 1. Олександр Большунов (ОКР)
- 2. Денис Спіцов (ОКР)
- 3. Ііво Нісканен (Фінляндія)
Ковзанярський спорт. 5000 м, чоловіки
- 1. Нільс ван дер Пул (Швеція)
- 2. Патрік Руст (Нідерланди)
- 3. Халльгейр Енгебротен (Норвегія)
Стрибки з трампліна. HS106, чоловіки
- 1. Рею Кобаясі (Японія)
- 2. Мануель Феттнер (Австрія)
- 3. Давід Кубацкі (Польща)
Фристайл. Могул, жінки
- 1. Джакара Ентоні (Австралія)
- 2. Джейлін Кауф (США)
- 3. Анастасія Смірнова (ОКР)
Санний спорт. Чоловіки
- 1. Йоганнес Людвіг (Німеччина)
- 2. Вольфганг Кіндль (Австрія)
- 3. Домінік Фішналлер (Італія)
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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