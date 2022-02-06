Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Олімпіада-2022: хто виграв медалі 6 лютого

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олімпіада-2022: хто виграв медалі 6 лютого

Нільс ван дер Пул / Associated Press

Українська збірна поки що залишається без нагород.

У неділю, 6 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 6 комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у другий день Олімпіади-2022.

Збірна України, на жаль, поки що залишається з порожньою медальною скарбничкою на Іграх у столиці Китаю.

Сноуборд. Слоупстайл, жінки

  • 1. Зоуї Садовськи-Сіннотт (Нова Зеландія)
  • 2. Джулія Маріно (США)
  • 3. Тесс Коуді (Австралія)

Лижні перегони. Скіатлон, чоловіки

  • 1. Олександр Большунов (ОКР)
  • 2. Денис Спіцов (ОКР)
  • 3. Ііво Нісканен (Фінляндія)

Ковзанярський спорт. 5000 м, чоловіки

  • 1. Нільс ван дер Пул (Швеція)
  • 2. Патрік Руст (Нідерланди)
  • 3. Халльгейр Енгебротен (Норвегія)

Стрибки з трампліна. HS106, чоловіки

  • 1. Рею Кобаясі (Японія)
  • 2. Мануель Феттнер (Австрія)
  • 3. Давід Кубацкі (Польща)

Фристайл. Могул, жінки

  • 1. Джакара Ентоні (Австралія)
  • 2. Джейлін Кауф (США)
  • 3. Анастасія Смірнова (ОКР)

Санний спорт. Чоловіки

  • 1. Йоганнес Людвіг (Німеччина)
  • 2. Вольфганг Кіндль (Австрія)
  • 3. Домінік Фішналлер (Італія)

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2022 - день 2: результати виступів українців за 6 лютого

Стало відомо, що трапилося з українською лижницею, яка фінішувала на ОІ-2022 з кров'ю на обличчі

Визначилося, хто з дівчат бігтиме від України в індивідуальній гонці з біатлону на ОІ-2022

Наступна публікація