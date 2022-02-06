Олімпіада-2022: хто виграв медалі 6 лютого

Українська збірна поки що залишається без нагород.

У неділю, 6 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 6 комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у другий день Олімпіади-2022.

Збірна України, на жаль, поки що залишається з порожньою медальною скарбничкою на Іграх у столиці Китаю.

Сноуборд. Слоупстайл, жінки

1. Зоуї Садовськи-Сіннотт (Нова Зеландія)

2. Джулія Маріно (США)

3. Тесс Коуді (Австралія)

Лижні перегони. Скіатлон, чоловіки

1. Олександр Большунов (ОКР)

2. Денис Спіцов (ОКР)

3. Ііво Нісканен (Фінляндія)

Ковзанярський спорт. 5000 м, чоловіки

1. Нільс ван дер Пул (Швеція)

2. Патрік Руст (Нідерланди)

3. Халльгейр Енгебротен (Норвегія)

Стрибки з трампліна. HS106, чоловіки

1. Рею Кобаясі (Японія)

2. Мануель Феттнер (Австрія)

3. Давід Кубацкі (Польща)

Фристайл. Могул, жінки

1. Джакара Ентоні (Австралія)

2. Джейлін Кауф (США)

3. Анастасія Смірнова (ОКР)

Санний спорт. Чоловіки

1. Йоганнес Людвіг (Німеччина)

2. Вольфганг Кіндль (Австрія)

3. Домінік Фішналлер (Італія)

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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