Олимпиада-2022: кто выиграл медали 6 февраля

Украинская сборная пока остается без наград.

В воскресенье, 6 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград во второй день Олимпиады-2022.

Сборная Украины, к сожалению, пока остается с пустой медальной копилкой на Играх в столице Китая.

Сноуборд. Слоупстайл, женщины

1. Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

2. Джулия Марино (США)

3. Тесс Коуди (Австралия)

Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины

1. Александр Большунов (ОКР)

2. Денис Спицов (ОКР)

3. Ииво Нисканен (Финляндия)

Конькобежный спорт. 5000 м, мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция)

2. Патрик Руст (Нидерланды)

3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия)

Прыжки с трамплина. HS106, мужчины

1. Рею Кобаяси (Япония)

2. Мануэль Феттнер (Австрия)

3. Давид Кубацки (Польша)

Фристайл. Могул, женщины

1. Джакара Энтони (Австралия)

2. Джейлин Кауф (США)

3. Анастасия Смирнова (ОКР)

Санный спорт. Мужчины

1. Иоханнес Людвиг (Германия)

2. Вольфганг Киндль (Австрия)

3. Доминик Фишналлер (Италия)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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