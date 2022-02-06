Олимпиада-2022: кто выиграл медали 6 февраля

Украинская сборная пока остается без наград.
В воскресенье, 6 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград во второй день Олимпиады-2022.
Сборная Украины, к сожалению, пока остается с пустой медальной копилкой на Играх в столице Китая.
Сноуборд. Слоупстайл, женщины
- 1. Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- 2. Джулия Марино (США)
- 3. Тесс Коуди (Австралия)
Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины
- 1. Александр Большунов (ОКР)
- 2. Денис Спицов (ОКР)
- 3. Ииво Нисканен (Финляндия)
Конькобежный спорт. 5000 м, мужчины
- 1. Нильс ван дер Пул (Швеция)
- 2. Патрик Руст (Нидерланды)
- 3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия)
Прыжки с трамплина. HS106, мужчины
- 1. Рею Кобаяси (Япония)
- 2. Мануэль Феттнер (Австрия)
- 3. Давид Кубацки (Польша)
Фристайл. Могул, женщины
- 1. Джакара Энтони (Австралия)
- 2. Джейлин Кауф (США)
- 3. Анастасия Смирнова (ОКР)
Санный спорт. Мужчины
- 1. Иоханнес Людвиг (Германия)
- 2. Вольфганг Киндль (Австрия)
- 3. Доминик Фишналлер (Италия)
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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