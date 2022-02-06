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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 6 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 6 февраля

Нильс ван дер Пул / Associated Press

Украинская сборная пока остается без наград.

В воскресенье, 6 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград во второй день Олимпиады-2022.

Сборная Украины, к сожалению, пока остается с пустой медальной копилкой на Играх в столице Китая.

Сноуборд. Слоупстайл, женщины

  • 1. Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
  • 2. Джулия Марино (США)
  • 3. Тесс Коуди (Австралия)

Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины

  • 1. Александр Большунов (ОКР)
  • 2. Денис Спицов (ОКР)
  • 3. Ииво Нисканен (Финляндия)

Конькобежный спорт. 5000 м, мужчины

  • 1. Нильс ван дер Пул (Швеция)
  • 2. Патрик Руст (Нидерланды)
  • 3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия)

Прыжки с трамплина. HS106, мужчины

  • 1. Рею Кобаяси (Япония)
  • 2. Мануэль Феттнер (Австрия)
  • 3. Давид Кубацки (Польша)

Фристайл. Могул, женщины

  • 1. Джакара Энтони (Австралия)
  • 2. Джейлин Кауф (США)
  • 3. Анастасия Смирнова (ОКР)

Санный спорт. Мужчины

  • 1. Иоханнес Людвиг (Германия) 
  • 2. Вольфганг Киндль (Австрия)
  • 3. Доминик Фишналлер (Италия)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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