Тепер ще простіше: АПЛ оновила вимоги до перенесення матчів через COVID-19

Тепер ще простіше: АПЛ оновила вимоги до перенесення матчів через COVID-19

У складі команди має бути хоча б чотири хворі гравці.

У середу, 26 січня, відбулася зустріч керівників клубів АПЛ, які переглянули вимоги щодо перенесення матчів через коронавірус.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ліги.

Функціонери вирішили, що подавати заявку на перенесення матчів через COVID-19 можна лише в тому випадку, якщо у певній команді є мінімум чотири футболісти з позитивними тестами.

Цей захід було введено для більш ефективної протидії розповсюдженню захворювання. Заявки керівництво АПЛ розглядатиме в індивідуальному порядку та звертатиме увагу на такі фактори, як форму перебігу хвороби у заражених футболістів, здатність команди провести передматчеві тренування та кількість здорових футболістів.

Найбільша кількість перенесених матчів зараз у "Бернлі" — п'ять, а матч із "Вотфордом" 17-го туру перенесено двічі.

Наразі в АПЛ лідирує "Манчестер Сіті", найближчі переслідувачі якого "Ліверпуль" та "Челсі". У зоні вильоту знаходяться "Ньюкасл", "Вотфорд" і "Бернлі".

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