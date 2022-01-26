Теперь еще проще: АПЛ обновила требования к переносу матчей через COVID-19.

Теперь еще проще: АПЛ обновила требования к переносу матчей через COVID-19.

В составе команды должны быть хотя бы четыре заболевших игрока.

В среду, 26 января, состоялась встреча руководителей клубов АПЛ, пересмотревших требования по переносу матчей через коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

Функционеры решили, что подавать заявку на перенос матчей через COVID-19 можно только в том случае, если в определенной команде есть минимум четыре футболиста с положительными тестами.

Эта мера была введена для более эффективного противодействия распространению заболевания. Заявки руководство АПЛ будет рассматривать в индивидуальном порядке и обращать внимание на такие факторы, как форму течения болезни у зараженных футболистов, способность команды провести предматчевую тренировку и количество здоровых футболистов.

Наибольшее количество перенесенных матчей сейчас в "Бернли" — пять, а матч с "Вотфордом" 17-го тура перенесен дважды.

В АПЛ лидирует "Манчестер Сити", ближайшие преследователи которого "Ливерпуль" и "Челси". В зоне вылета находятся "Ньюкасл", "Уотфорд" и "Бернли".

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