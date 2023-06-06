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Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1922
Время на прочтение
1 мин
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Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС Associated Press

Байден отметил, что США помогут Украине.

Президент США Джо Байден во вторник, 6 июня, прокомментировал подрыв российской оккупационной армией Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что США не оставят Украину в беде.

Об этом пишет "Голос Америки".

Журналистка спросила американского лидера о теракте на Каховской ГЭС.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – ответил Джо Байден.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Белый дом изучает ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и готовит военную помощь Украине.

Также ранее сообщалось, что США располагают разведывательными данными, указывающими на причастность россиян к этому теракту.

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Дата публикации
Просмотры
1922
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