Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Байден отметил, что США помогут Украине.
Президент США Джо Байден во вторник, 6 июня, прокомментировал подрыв российской оккупационной армией Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что США не оставят Украину в беде.
Об этом пишет "Голос Америки".
Журналистка спросила американского лидера о теракте на Каховской ГЭС.
"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – ответил Джо Байден.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Белый дом изучает ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и готовит военную помощь Украине.
Также ранее сообщалось, что США располагают разведывательными данными, указывающими на причастность россиян к этому теракту.
Читайте также:
- Подрыв Каховской ГЭС и страшный потоп в Херсонской области: видео последствий теракта России
- Помешает ли украинскому контрнаступлению подрыв Каховской ГЭС: ответ Данилова
- Зеленский о Каховской ГЭС, Бахмуте и Путине: главные заявления с пресс-конференции