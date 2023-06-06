Вашингтон сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС

По словам Кирби, Вашингтон пока не может сказать, что произошло на Каховской ГЭС.

Белый дом изучает ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и готовит военную помощь Украине.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кирби сообщил, что в столице США продолжается расследование и оценка ситуации, вызванной подрывом Каховской ГЭС 6 июня.

"Мы видели сообщение об ответственности России за взрыв на дамбе (Каховской ГЭС – ред.), которая, напомню, была незаконно захвачена Россией в прошлом году и с тех пор была оккупирована", – сказал Кирби.

По его словам, в Белом доме делают все возможное, чтобы оценить эти сообщения.

"Работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Но мы пока не можем сказать, что произошло", — добавил он.

По словам Кирби, Вашингтон готов помочь Киеву в преодолении последствий крушения, в том числе и через международные гуманитарные организации.

"Я гарантирую вам, что вы увидите дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности в ближайшие дни и недели. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя, как сказал президент Байден", – заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США располагают разведывательными данными, указывающими на причастность россиян к этому теракту.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с высоким представителем ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозепом Боррелем.

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