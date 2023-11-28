Эксперт заявил о "тактическом отходе" ВСУ на одном из направлений фронта

Российские войска на Купянском направлении пытаются заблокировать с севера подход к реке Оскол, чтобы усложнить действия ВСУ. Враг давит на украинские войска, и последние совершают "тактический отход".

Об этом военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире телеканала FREEДОМ 28 ноября.

Наступление россиян на Купянском направлении

На Купянском направлении сейчас продолжаются активные бои, ведь российские оккупанты имеют строгую необходимость продолжать наступление там. Грабский объяснил причину этого.

"Потому что с приближением к Купянску они имеют возможность будто бы заблокировать с севера вот этот подход к реке Оскол, то есть создать предпосылки для дальнейшего продвижения наступления, и для того, чтобы серьезно усложнить вопрос обеспечения нашей группировки, действующей на левом берегу Оскола", – рассказал эксперт.

Поэтому, добавил он, захватчики будут продолжать наступать. Они давят на нескольких участках фронта, в том числе в районе Лимана Первого.

"Они давят на наши войска, и мы совершаем тактический отход. Это нужно говорить откровенно", – отметил Грабский.

Он также проинформировал, что оккупанты перебрасывают туда новые мобилизованные силы, позволяющие поддерживать высокий темп операций.

Тактика оккупантов на Купянском направлении

По оценкам военного эксперта, алгоритм действий российских войск на Купянском направлении не очень отличается от действий врага на других участках фронта, в частности в Авдеевке или в Бахмуте.

"Такой алгоритм действий будет наблюдаться и дальше – пока ресурсы противника не иссякнут, до этого, извините, еще очень далеко", – убежден Грабский.

Он также сказал, что фактор погоды сейчас не оказывает особого влияния на темп боевых действий, происходящих в формате небольших маневровых пехотных групп при поддержке артиллерии.

Напомним, накануне спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо сообщил, что российские войска пытаются выйти на окраины Синьковки, чтобы захватить ее и развить наступление на Купянск.

По сообщению Генштаба ВСУ на 28 ноября, за предыдущие сутки на Купянском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки, где украинские защитники отбили три атаки.

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