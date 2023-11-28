Фронтмен группы "Без Обмежень" рассказал, как общается с детьми от экс-брака

Лидер украинского рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, который недавно пожаловался на здоровье, поделился, как часто выходит на связь со своими детьми, которые находятся за рубежом.

Так, артист заверил, что раз в два-три дня разговаривает со своим сыном и дочерью по телефону. Расстояние и разница во времени дает о себе знать. Впрочем, в мессенджерах отец с дочерью общается каждый день.

"Связь поддерживаю через современные средства коммуникации: телефон и видеосвязь. Разница во времени, особенно когда в пути. Но каждые два-три дня мы обязательно связываемся. В переписках с Настей (дочерью – прим. ред.) мы каждый день", – отметил артист в "Сніданку з 1+1".

Дочь Сергея Танчинца / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Также Танчинец поделился планами на Новый год. В частности он отметил, что дети с экс-женой проведут свои новогодние каникулы в Киеве. Вместе с детьми он планирует навестить родственников.

"Очень скучаю по ним. К счастью, они прилетают на новогодние праздники. Мы с ними поездим к родителям моим, Анне и проведем много времени вместе", – добавил певец.

Сын Сергея Танчинца / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Отметим, у Сергея есть двое детей от бывшей жены Анны. В настоящее время 13-летняя дочь Анастасия и 4-летний сын Лукьян уехали в Японию.

Напомним, недавно певец Сергей Танчинец удивил новостью о разводе. Почти после 15 лет супружеской жизни пара официально заявила о разрыве отношений.

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