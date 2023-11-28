Фронтмен гурту "Без Обмежень" розповів, як спілкується з дітьми від ексшлюбу

Лідер українського рокгурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, який нещодавно поскаржився на здоров'я, поділився, як часто виходить на зв'язок зі своїми дітьми, які перебувають за кордоном.

Так, артист запевнив, що раз на два-три дні розмовляє зі своїм сином і донькою по телефону. Відстань і різниця у часі дається взнаки. Втім, у месенджерах батько з донькою спілкується щодня.

"Зв'язок підтримую через сучасні засоби комунікації: телефон і відеозв'язок. Різниця у часі, особливо коли у дорозі. Але кожні два-три дні ми обов'язково зв'язуємося. У переписках з Настею (донькою – прим. ред.) ми кожний день", – зазначив артист у "Сніданку з 1+1".

Донька Сергія Танчинця / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Також Танчинець поділився майбутніми планами на Новий рік. Зокрема, він зазначив, що діти з ексдружиною проведуть свої новорічні канікули у Києві. Разом з дітьми він планує відвідати родичів.

"Дуже сумую за ними. На щастя, вони прилітають на новорічні свята. Ми з ними поїздимо до батьків моїх, Ганни і проведемо багато часу разом", - додав співак.

Син Сергія Танчинця / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Зазначимо, Сергій має двох дітей від колишньої дружини Анни. Наразі 13-річна донька Анастасія та 4-річний син Лук'ян виїхали до Японії.

Нагадаємо, нещодавно співак Сергій Танчинець приголомшив новиною про розлучення. Майже після 15 років подружнього життя пара офіційно заявила про розрив стосунків.

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