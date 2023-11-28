Анна Трінчер розлучається з чоловіком через рік після весілля

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер оголосила, що розлучилася з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

Відверте зізнання знаменитість зробила у своєму Instagram. Засмучена виконавиця повідомила, що вони з коханим більше не разом. За словами Анни, так часто трапляється, що пари розходяться. Вона побажала колишньому чоловікові бути щасливим, однак вже не поруч із нею.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ми дорослі люди і так буває. Головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні – неважливо. Сподіваюся, ви будете згадувати "нас" із усмішкою, як ми одне одного. Так буде краще для нас, все добре, не переживайте. Ми дорослі люди і так буває", - повідомила Анна.

Зазначимо, Анна Трінчер та Олександр Волошин почали зустрічатися навесні 2021 року. Вже восени того ж таки року блогер освідчився співачці. Одружилася пара у вересні минулого року. Однак цього року почали ширитися чутки, що у стосунках закоханих серйозні проблеми. Анна сама підтверджувала, що у них дійсно не все гаразд. Пара відвідувала сімейного психолога та намагалася врятувати шлюб. Однак, Олександру та Анні не вдалося впоратися з кризою.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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