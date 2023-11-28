Як підтримка Китаєм Росії змінює перебіг контрнаступу України: аналіз експерта Atlantic Council 

Президент РФ Володимир Путін минулого місяця відвідав Китай для зустрічі із лідером Сі Цзіньпіном, оскільки контрнаступ України проти російських загарбників зупинився. І Китай відіграє у цьому питанні далеко не останню роль.

Про це йдеться в аналізі директора Індійсько-Тихоокеанської ініціативи безпеки в Центрі стратегії та безпеки Скоукрофта та колишнього високого урядовця США Маркуса Гарлаускаса, повідомляє Atlantic Council.

Китай забезпечує потік зброї до РФ

Торговельні дані з відкритих джерел свідчать про те, що різке зростання імпорту товарів китайського виробництва з важливим військовим призначенням зіграло ключову роль у здатності Росії зміцнити свою оборону на українській території та підтримувати їх у оснащенні та забезпеченні для протистояння контрнаступу.

Росія успішно перейшла до оборонної позиції після кульмінації свого наступу, окопалася на українській території та змогла утримати там свої сили, незважаючи на тривалі значні втрати військової техніки та величезні витрати боєприпасів.

"Попри те, що зброя та боєприпаси надходять до України з країн НАТО, вони врівноважуються китайським імпортом — не зброї, а матеріалів, життєво важливих для здатності Росії підтримувати її постійні вперті зусилля з утримання української території", вказано у повідомленні.

Хоча КНР досі не перетнула червону лінію надання значних обсягів "летальної допомоги" РФ, доступні торгові дані свідчать про те, що Китай постачає величезні обсяги промислових товарів і технології, життєво важливі для військових зусиль Росії.

"Незрозуміло, якою мірою Пекін забезпечує цей потік до Росії, а не просто дозволяє. Зрозуміло лише те, що надається величезний обсяг і дуже актуальний для військових зусиль Росії", - мовиться в повідомленні.

Обладнання для копання та переміщення ґрунту китайського виробництва — буквально — допомогло Росії закріпити свої сили на окупованій нею українській території. Значне збільшення імпорту транспортних засобів, у тому числі надважких вантажівок, ймовірно, дозволило російській військовій промисловості продовжувати виробництво військових машин, які є ключовими для підтримки бойової потужності для глибокої оборони. Ці китайські транспортні засоби також дозволяють російській військовій системі матеріально-технічного забезпечення перевозити обладнання та постачання на фронт.

Китай сприяв виробництву танків в РФ

Величезний сплеск імпорту кулькових підшипників з КНР тим часом також, ймовірно, сприяв виробництву танків. Нарешті, безперервний потік кремнієвих мікросхем із КНР забезпечив Росію ключовими компонентами для відновлення виробництва зброї, дозволивши російській артилерії, ракетам і безпілотникам, наприклад, продовжувати знищувати українські сили контратаки та цивільні цілі.

У сукупності всі ці матеріали дозволили Росії створити ефективний, стійкий і багаторівневий захист від контрнаступу України. Заберіть їх, і в кращому випадку залишається сумнівним, чи змогла б Росія витримати оборону в глибині окупованої української території.

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Китайський експорт автомобілів до Росії міг запобігти катастрофічній поразці російських військ. Протягом серпня та вересня 2022 року Україна досягла успіхів у стримуванні російського вторгнення, особливо навколо міста Харкова.

Експорт китайських екскаваторів до Росії у вересні 2022 року зріс більш ніж втричі порівняно з рівнем попереднього року та збігся з будівництвом лінії Суровікіна.

Яку кількість зброї Китай постачає до РФ

Лише за дев’ять місяців опублікованих даних 2023 року загальний прямий експорт КНР інтегральних схем до Росії вже значно перевищив загальний річний довоєнний рівень. Час і масштаби цього сплеску переконливо свідчать про прямий зв’язок із потребами військового виробництва.

Ці інтегральні схеми сприяють підтримці військового виробництва Росії, незважаючи на міжнародні санкції. Важко контролювати торговельні потоки цивільної мікроелектроніки з військовим застосуванням, і саме цими предметами подвійного призначення Росія користується, за словами Сема Бендетта, радника Центру військово-морського аналізу.

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Крім електроніки китайського виробництва, КНР також експортує до Росії компоненти західного виробництва для військового використання. Згідно з дослідженням Інституту Київської школи економіки, компоненти західного виробництва становлять більшу частину технологій подвійного призначення, які Росія імпортує з КНР.

Протидія китайському експорту подвійного використання в Росію є більш складною проблемою, враховуючи розмір китайської економіки, вороже ставлення Пекіна до міжнародного порядку під керівництвом Вашингтона та Брюсселя та комплекс ризиків, з якими стикається конституційна демократія.

Нагадаємо, українські військові на одній з кинутих позицій знайшли мінометні міни виробництва Китаю. Йдеться про 60-мм боєприпаси, які доволі легко ідентифікуються, як осколково-фугасні M-83A.

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