Анна Тринчер разводится с мужем через год после свадьбы

Украинская певица и блогер Анна Тринчер объявила, что разводится с мужем, блогером Александром Волошиным.

Откровенное признание знаменитость сделала в своем Instagram. Расстроенная исполнительница сообщила, что они с возлюбленным больше не вместе. По словам Анны, так часто случается, что пары расходятся. Она пожелала бывшему мужу быть счастливым, но уже не рядом с ней.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Мы взрослые люди и так бывает. Главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет — неважно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как мы друг друга. Так будет лучше для нас, все хорошо, не переживайте. Мы взрослые люди и так бывает", — сообщила Анна.

Отметим, что Анна Тринчер и Александр Волошин начали встречаться весной 2021 года. Уже осенью того же года блогер сделал предложение певице. Женилась пара в сентябре прошлого года. Однако в этом году начали распространяться слухи, что в отношениях влюбленных серьезные проблемы. Анна сама подтверждала, что у них действительно не все в порядке. Пара посещала семейного психолога и пыталась спасти брак. Однако Александру и Анне не удалось справиться с кризисом.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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