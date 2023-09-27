ГУР – о судьбе Крымского моста: "Мы доведем дело до конца"

В ГУР напомнили, что Крымский мост – "это ненужное и временное сооружение".

В украинской разведке уверены, что незаконно построенный Крымский мост будет уничтожен. Это только вопрос времени.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк для информагентства "Защитник".

"Так называемый Керченский мост — ненужная и временная постройка. Движение по этому мосту затруднено, его до сих пор ремонтируют после ударов и постоянно перекрывают, в том числе во время угроз с воздуха, а воздушные тревоги в оккупированном Крыму в последнее время очень распространенное явление. В этом смысле довольно исчерпывающе. высказался начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов — мы доведем дело с Керченским мостом до конца", — подчеркнул представитель разведки.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан спрогнозировал, что ВСУ зайдут в Крым еще до конца этого года.

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