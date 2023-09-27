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ГУР - про долю Кримського мосту: "Ми доведемо справу до кінця"

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ГУР - про долю Кримського мосту: "Ми доведемо справу до кінця"

Кримський міст / Фото: Associated Press

У ГУР нагадали, що Кримський міст - "це непотрібна і тимчасова споруда".

В українській розвідці впевнені, що незаконно збудований Кримський міст буде знищено. Це лише питання часу. 

Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Черняк для інформагентства “Захисник”.

"Так званий Керченський міст - непотрібна і тимчасова споруда. Рух по цьому мосту ускладнений, його досі ремонтують після ударів і постійно перекривають, зокрема під час загроз з повітря, а повітряні тривоги в окупованому Криму останнім часом дуже поширене явище. У цьому сенсі доволі вичерпно висловився начальник ГУР МО України Кирило Буданов - ми доведемо справу з Керченським мостом до кінця", - наголосив представник розвідки.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан спрогнозував, що ЗСУ зайдуть у Крим ще до кінця цього року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Криму готують поле для майбутньої битви! | Селезньов

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Дата публікації
Перегляди
278
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