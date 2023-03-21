Премьер Японии прибыл с визитом в Киев

Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии в обновлении Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник, 21 марта, прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Сообщается, что Кисида прибыл в украинскую столицу поездом во вторник около полудня. Визит японского чиновника держали в секрете до самого приезда.

Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии по восстановлению Украины.

Кисида был единственным лидером G7, который еще не посетил Украину после вторжения России в феврале 2022 года. Ранее по приглашению Кисиды 24 февраля Зеленский принял участие в онлайн-саммите G7, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить КНР в этом году. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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