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Прем'єр Японії прибув з візитом до Києва

Прем'єр Японії прибув з візитом до Києва

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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Прем'єр Японії прибув з візитом до Києва

Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, у вівторок, 21 березня, прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Повідомляється, що Кісіда прибув до української столиці потягом у вівторок приблизно опівдні. Візит японського посадовця тримали у таємниці до самого приїзду. 

Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України.

Кісіда був єдиним лідером G7, який ще не відвідав Україну після вторгнення Росії у в лютому 2022 року. Раніше на запрошення Кісіди 24 лютого Зеленський взяв участь в онлайн-саміті G7, присвяченому першій річниці вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати цьогоріч КНР. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.    

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Дата публікації
Перегляди
962
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