Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю

Глава КНР запросив Путіна з візитом цього року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати цьогоріч КНР. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Востаннє Путін був у Пекіні до повномасштабного вторгнення в Україну – 4 лютого 2022 року.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув з триденним візитом до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

У вівторок, 21 березня, відбудуться переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Одна з ключових тем перемовин – війна РФ проти України та китайський "мирний план".

Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього.

У МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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