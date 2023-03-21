Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю

Глава КНР запросив Путіна з візитом цього року.
Президент Китаю Сі Цзіньпін запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати цьогоріч КНР. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
Востаннє Путін був у Пекіні до повномасштабного вторгнення в Україну – 4 лютого 2022 року.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви
Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув з триденним візитом до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
У вівторок, 21 березня, відбудуться переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Одна з ключових тем перемовин – війна РФ проти України та китайський "мирний план".
Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього.
У МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.
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